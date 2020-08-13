تفجير يستهدف رتلًا للتحالف الدولى بالعراق

شهدت مدينة الناصرية العراقية، تفجيرًا استهدف رتلًا تابعًا لقوات التحالف الدولى لمحاربة داعش فى العراق.وأفادت شبكة "سكاى نيوز عربية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، بوقوع تفجير استهدف رتلا للدعم اللوجستى للتحالف الدولى، قرب قضاء البطحاء غرب الناصرية.وأكد مصدر أمنى عراقى، بحسب "سكاري نيوز عربية"، عدم وقوع أى إصابات أو خسائر نتيجة الهجوم.