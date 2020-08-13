مكتبة القاهرة تنظم ندوة «مصر والسودان نحو علاقات مستقبلية».. الأحد

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان «مصر والسودان - نحو علاقات مستقبلية»، في الرابعة من مساء يوم الأحد ١٦ أغسطس بمقر المكتبة بالزمالك.يتحدث في الندوة اللواء علاء عز الدين، والدكتور رمضان قرني، الخبير في الشئون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة غادة موسى، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير عام المكتبة.وتحرص المكتبة باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة في الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة.