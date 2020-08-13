حارس المصرى: والدتى توفت بسبب تليف كبدى وليس كورونا

قال أحمد مسعود، حارس مرمي النادي المصري، إن والدته توفيت وبعدها بحوالي 24 ساعة خرج بعض الأشخاص يؤكدون أنه سبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن والدته توفيت قبل إجراءه مسحة فيروس كورونا بساعة واحدة.وأضاف "مسعود"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا صحة حول إصابة لاعبي المصري بفيروس كورونا في جنازة والدته، مشيرًا إلى أن والدته أصيبت بتليف في الكبد منذ عام.وأكد حارس مرمى النادى المصري، أن والدته توفيت بسبب مرضها التليف الكبدي، وليس فيروس كورونا كما أشيع، مشيرًا إلى أنه أجري مسحتين أثبتت سلبية النتائج من فيروس كورونا، ولم يتحمل ما خرج من كلام على لسان الكثير من الأشخاص لتحميله المسئولية بإصابة لاعبين.وأكمل حارس مرمى النادي المصري، أن حالته النفسية لا تسمح بلعب كرة القدم الآن، وقد أتراجع في قرار الاعتزال قريبا.