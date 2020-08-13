ختام عروض «السيرة الهلامية» بالأوبرا

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ختام ليالى عرض مسرحية "السيرة الهلامية" الذى يدور حول قيمة الانتقام عند هاملت فى إطار صعيدى بشكل معاصر، وذلك أمس الأربعاء على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.وحضر العرض المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا، والمخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح.ووقف الحضور قبل بداية العرض دقيقة حداد، حزنًا على رحيل المخرج الكبير الدكتور سناء شافع، وأشادت الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالعرض وحرصت على تحيتهم والتقاط الصور معهم على خشبة المسرح."السيرة الهلامية" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، والبطولة للفنانين "محمد إبراهيم، رأفت سعيد، محمود المصرى، حسن عبدالله، رامى عبدالمقصود، بلال على، مصطفى السعيد، مها حمدى، محمود سليمان"، تأليف موسيقى محمود وحيد، ديكور مصطفى حامد، أزياء هبة مجدى، تعبير حركى سمير وجوليا، تأليف الحسن محمد، إخراج محمد الصغير.وحرص المسرح على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية.