الأنبا باخوم يكرم خريجى الثانوية العامة بالإسكندرية

احتفل نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية، بخريجي المرحلة الثانوية من الشباب بالإسكندرية.وترأس صاحب النيافة صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك بمحطة الرمل، بمشاركة الأب يوحنا جورج، والأب يوسف محارب رعاة الكاتدرائية، والأب فرنسيس وحيد راعي كنيسة العذراء الحبل بلا دنس بالدخيلة ومسئول لجنة الشباب، والأب بيشوي عبد المسيح راعي كنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالإسكندرية، ولفيف من الآباء الكهنة، بالإضافة إلى الشباب المحتفى بهم.وألقي نيافته كلمة للشباب حول ضرورة تمسكهم بأهدافهم، شريطة أن تكون هذه الأهداف حقيقة وليست مزيفة، مؤكدًا على أهمية السعي نحو تحقيق هذه الأهداف.وتضمن الاحتفال أيضًا توزيع الهدايا التذكارية على الشباب، كما تم التقاط الصور التذكارية مع نيافة الأنبا باخوم.