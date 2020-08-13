تكريم متفوقى الثانوية العامة بشرق السكة

كرم قطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة الحاصلين على مجموع 90 ٪ من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء القطاع.وعقد اللقاء بكنيسة الشهيد مارجرجس بأرض الجنينة، وخلاله قام نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام للقطاع بتكريم المتفوقين.ومن جهته بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، لصوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس الجاري.وأعلنت الكنيسة، إقامة نهضات الصوم وبثها «أونلاين»، منعًا للتجمعات لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»؛ لا سيما أنها تشهد نهضات صوم العذراء مشاركة جماهيرية بين الأقباط، وأن عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، سيشاركون «أونلاين» في نهضات الكنيسة لصوم العذراء، وفقًا لجدول أعدته الكنائس الأرثوذكسية المختلفة بالإيبارشيات.