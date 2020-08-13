رئيس الاستعلامات: 163 وسيلة دولية تابعت انتخابات الشيوخ

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الإستعلامات، إن الإعلام الدولي رصد التزام واسع في انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام العالمية تابعت بالكامل الانتخابات.وأضاف "رشوان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن هناك 564 مراسل أجنبي يمثلون 163 وسيلة إعلامية كانوا يتابعون انتخابات مجلس الشيوخ.وأكد أنه لم يتم رصد أي تدخلات أو رشاوي انتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ.وأضاف رئيس هيئة الاستعلامات: "هناك إشادة من وسائل الإعلام العالمية بالإجراءات الاحترازية في انتخابات مجلس الشيوخ".