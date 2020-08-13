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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد فلوكس يعتذر لهانى شاكر: أنت قامة كبيرة ولم أقصد الهجوم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 04:52 ص
أحمد فلوكس و هانى
أحمد فلوكس و هانى شاكر
رباب الأهواني
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قال الفنان أحمد فلوكس، إن الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، تاريخ كبير، مؤكدًا أنه لم يقصد الهجوم عليه أو الإساءة له عندما انتقد نعي البعض لليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وأضاف «فلوكس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الأربعاء، أنه قام بالاعتذار لأمير الغناء العربي عقب اتصال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية به، وإخباره بأن أمير الغناء غاضب، معقبًا:«اعتذرت على طول، إكرامًا لتاريخه وقامته، وفعلًا أنا ذكرت اسمه ولكن لا أقصده تمامًا».

وأشار «فلوكس»، إلى أنه لا يعلم شيء عن اليوتيوبر الراحل، وأن كثيرًا ممن نعوه لا يعلمون شيء عنه، وتابع: «الشخص الشاب الذي توفي أنا معرفهوش.. والناس اللي طلعت واتكلمت متعرفهوش ولا تعرف قصته».

وأشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أن ما أغضبه فيما يتعلق بنعي اليوتيوبر مصطفى حفناوي، أن الجميع خرج ينعى دون أن يعلم شيء عنه، الأمر الذي يعد متاجرة، مشددًا على أنه لم يقصد الهجوم على الفنان هاني شاكر بشخصه.

وتابع: «عندما يكتب الفنان هاني شاكر بوست على حد ميعرفهوش فهو يمثل نقابة المهن الموسيقية المصرية مش كأمير الغناء العربي»، مبينًا أنه لم يسب أحد فيما كتبه أو ما قاله في هذا الصدد، مؤكدًا: «أنا مشتمتش».

وتعليقًا على رد نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عليه، قال «فلوكس»: «أنت قامة كبيرة جدًا، وأنا مقدرش أرد على الكلام ده نهائي، لا تربيتي ولا وضعي وولا سني يسمح أني أرد على قامة كبيرة زى الأستاذ هاني شاكر..هاني شاكر اسم كبير».

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