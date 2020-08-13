أمريكا وإسرائيل تنفذان تجربة عسكرية لمنظومة «حيتس» الصاروخية

أعلنت وزارة جيش الإحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تفاصيل إجراء إحدى التجارب العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الوزارة إنها أجرت اختبار طيران على نظام سلاح "حيتس" باستخدام صاروخ الإعتراض "حيتس 2" المضاد للصواريخ الباليستية، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وقال إليؤر ليفي الصحفي بـ"يديعوت"، إن التجربة العسكرية نُفذت داخل موقع في إسرائيل.ويأتي ذلك في ظل تكثيف التعاون العسكري بين واشنطن وتل أبيب، بعد زيارة الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إلى إسرائيل، أواخر الشهر الماضي.ونفذ سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية سرية لتطوير طائرات الشبح "F 35"، والتي اشترتها تل أبيب، في وقت سابق، من واشنطن، قبل زيارة ميلي بأيام.ووصل وفد هندسي وفني من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية، بشكل خاص وسري، بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، بهدف تحديث برمجيات طائرات الشبح "F 35"، التي يحتاجها الطيارون في الحرب الإلكترونية، وشمل تطوير البرامج حجب الرادارات الأرضية، والتشويش على الصواريخ طراز "أرض - جو"، والتمكن من اكتشاف الطائرات المعادية، وكذلك أنظمة الدفاع الجوي.