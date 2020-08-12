محافظ الفيوم يتابع أعمال فرز أصوات انتخابات «الشيوخ»

تابع محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عملية فرز أصوات انتخابات مجلس الشيوخ داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء أحمد فاروق دسوقي قائد غرفة عمليات محافظة الفيوم، والسيد محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء غرفة العمليات المركزية.وأعرب محافظ الفيوم عن تقديره للجهد المبذول من جميع الأجهزة المشاركة في تنظيم العملية الانتخابية، خاصةً رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاة والمستشارين، وأعضاء الغرفة المركزية، لكي تظهر تلك العملية الانتخابية بالشكل الحضاري، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى بوجود مخالفات أو تجاوزات داخل لجان الاقتراع على مستوى المحافظة.ووجه «الأنصاري» الشكر لأبناء وأهالي محافظة الفيوم بمناسبة استكمال هذا الاستحقاق الدستوري الهام، ومشاركتهم في التصويت بمختلف اللجان الانتخابية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن الشعب المصري يسعى من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء.