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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
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هل النوبات القلبية تُصيب الرجال أكثر من النساء؟

الخميس 13/أغسطس/2020 - 07:39 ص
النوبات القلبية
النوبات القلبية
إسلام جمال
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يسود الاعتقاد أن أمراض القلب والحاجة لإجراء العمليات الجراحية فيه تصيب الرجال أكثر من النساء، لكن هذا الاعتقاد خاطئ إلى حد كبير، وفقا لما أكده الدكتور جمال سامي، أستاذ القلب والأوعية الدموية.

وأضاف "سامي"، في تصريحات صحفية، أن هنالك اعتقاد سائد بأن أمراض القلب تصيب الرجال فقط؛ إلا أن هذا الاعتقاد صحيح جزئيًا فقط، وليس بالكامل، لافتًا إلى أن الأمراض التي تؤدي لحصول النوبة القلبية، تعتبر نادرة لدى النساء في جيل الخصوبة لكن ما أن تنتهي فترة خصوبة المرأة حتى يصبح احتمال إصابة المرأة بنوبة قلبية مساويا لاحتمال الإصابة لدى الرجال.

وأكد "سامي"، أنه تختلف أعراض مرض القلب لدى النساء عما هي عليه لدى الرجال، ففي كثير من الأحيان، عندما تصاب المرأة بالذبحة الصدرية، تكون الأعراض التي تعاني منها غير واضحة وغير محددة، مما يزيد من صعوبة عملية التشخيص.

وأضاف أستاذ القلب، أن هناك أمراض قلب تخص النساء تحديدا، أحد هذه الأمراض هو قصور القلب بعد الولادة، الذي يعتبر مرضًا قلبيًا نسائيًا، غير أن سببه المباشر لم يعرف حتى الآن.

ونوه "سامي" إلى أن هذه الظاهرة مؤقتة وتتم السيطرة عليها بواسطة العلاج خلال أشهر قليلة، لكنها - في بعض الحالات النادرة- قد تتعقد وتتطور إلى حد تصبح فيه هناك حاجة لزرع قلب.

ومن الظواهر الأخرى التي تحصل لدى النساء فقط، بعض الأمراض القلبية التي تصيب المرأة خلال الحمل، وتستدعي التدخل الجراحي عبر عملية القلب المفتوح، على الرغم من حمل المرأة.

ومن الممكن أن تنبع ضرورة إجراء جراحة في القلب خلال فترة الحمل من تمزق في الشريان الأبهر بسبب إصابة ما، أو من الإصابات المتكررة بالنوبات الدماغية الناتجة عن عاهة خلقية، أو حتى من مرض في صمامات القلب، قد يعرض حياة المرأة للخطر، مما يستدعي التدخل العلاجي السريع.

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