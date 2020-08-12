وزير الخارجية العراقي يُطلع «شكري» على تفاصيل العدوان التركي

تلقى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيره العراقي، فؤاد حسين، حيث شرح تفاصيل الاعتداء التركي الأخير الذي استهدف مركبة تابعة لحرس الحدود شمال بغداد.وأكد «شكري»، خلال الاتصال، دعم مصر الكامل للعراق الشقيق والمساندة الدائمة لكل ما يحفظ أمنه، فضلًا عن إدانة أي ممارسات تركية تنتقص من السيادة العراقية وتعتدي على أراضيه.وأكد البيان الاتفاق بين الوزيرين على مواصلة التنسيق والتشاور بينهما، لمواجهة التحديات الراهنة.يذكر أن طائرات تركية قصفت مركبة عسكرية تابعة للجيش العراقي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.