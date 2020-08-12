الإحصاء: ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات لـ 44.9%

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 44.9% خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، مقابل 38% خلال نفس التوقيت من العام الماضي.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن واردات السلع البترولية سجلت تراجعًا إلى حدود 661 مليون دولار خلال مارس 2020 مقابل 1.013 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة تراجع 34.7%، كما تراجعت الواردات غير البترولية من 6 مليار دولار لـ 4.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 29.9% خلال عام.وفى المقابل؛ أظهر التقرير انخفاض الصادرات البترولية إلى حدود 148 مليون دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 401 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة 63.1%، كما تراجعت الصادرات غير البترولية من 2.3 مليار دولار لـ 2 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة 10.3%.