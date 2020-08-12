طبيب يوضح فوائد الرياضة لصحة القلب والشرايين

ـ الرياضة تعزز صحة القلب

ـ الرياضة وتقليل فرص الإصابة بالأمراض

ـ الرياضة واللياقة البدنية

تحتاج صحة القلب والشرايين إلى تغييرات حياتية بسيطة، مثل المواظبة على الرياضة أسبوعيًا، لتصبح أكثر قوة وصحة، ومستعد لمواجهة ما قد يجلبه التقدم في السن من أمراض.من جانبه؛ أوضح الدكتور شريف دسوقي، أستاذ القلب والقسطرة، أن يزداد القلب صحة عمومًا بممارسة الرياضة، لأن القلب في الأساس عضلة، تقوى بالنشاط البدني وترتخي وتضعف بالخمول والكسل. هذا وتعمل الرياضة على تحسين صحة قلبك من خلال عملها على 3 محاور، وهي:أكد أستاذ القلب، أن ممارسة الرياضة تساعد القلب في️ التقليل من خطر الوفاة، بالإضافة إلى دعم وظائف القلب والأوعية الدموية عمومًا وتحسينها.تعمل الرياضة على الحد من إمكانية الإصابة بحالات مرضية قد تضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب، وذلك عبر التقليل من فرص الإصابة بالسكري أو ضغط الدم المرتفع.وأشار دسوقي، إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في ضبط مستوى السكر في الدم لمرضى السكري، بالإضافة إلى ضبط ضغط الدم المرتفع،️ والمحافظة على الوزن والتحكم في نسبة الدهون في الجسم.تعمل الرياضة على تعزيز قوتك الجسمانية ولياقتك البدنية وصحتك العامة، عن طريق المساعدة على الحفاظ على سلامة وصحة العضلات والعظام والمفاصل.وأشار دسوقي، إلى أن ممارسة الرياضة تساعد في زيادة القدرة على أداء المهام والواجبات اليومية دون الشعور بالتعب والإجهاد، بالإضافة إلى زيادة مرونة الجسم وقدرته على التوازن، وبالتالي التقليل من فرص الوقوع أو تكسير العظام.