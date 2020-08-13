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الخميس 13 أغسطس 2020 الموافق 23 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13-8-2020 فى البنوك المصرية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:20 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم الخميس 13-8-2020، خلال نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، أغلقت بورصة الكويت على ارتفاع كافة مؤشراتها خلال جلسة تعاملات أمس الأربعاء، لصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.33% رابحًا 74.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.77 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 8.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4102.63 نقطة، صعد مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% رابحًا 52.69 نقطة ليغلق عند مستوى 5152.26 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.44% رابحًا 17.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4113.28 نقطة.

محليًا، استقر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك بلوم وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجعه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 13-8-2020

استقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.00 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.47 جنيه وللبيع 52.33، كما استقر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.40.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.37، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.76 جنيه وللبيع 52.61، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.41، كما تراجع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.37.

كما تراجع سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.35، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك الأهلي الكويت سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.33، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 49.21 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.46، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.33 جنيه وللبيع 52.45، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.18 جنيه وللبيع 52.30.

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