سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 13-8-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم الخميس 13-8-2020

استقر الدينار الكويتي اليوم في بنك بلوم ليسجل للشراء 52.00 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 50.47 جنيه وللبيع 52.33، كما استقر الدينار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل للشراء 49.38 جنيه وللبيع 52.37، وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 49.00 جنيه وللبيع 52.40.

أسعار الدينار الكويتي

وفي البنك التجاري الدولي، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم ليسجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.37، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني ليسجل للشراء 49.76 جنيه وللبيع 52.61، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 51.87 جنيه وللبيع 52.41، كما تراجع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري ليسجل للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.30، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.51 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 49.47 جنيه وللبيع 52.37.



كما تراجع سعر الدينار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل للشراء 49.36 جنيه وللبيع 52.35، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.43 جنيه وللبيع 53.06، وفي البنك الأهلي الكويت سجل للشراء 48.81 جنيه وللبيع 52.33، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 49.21 جنيه وللبيع 52.30، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.35 جنيه وللبيع 52.46، وفي بنك عودة سجل للشراء 48.33 جنيه وللبيع 52.45، أما في المصرف المتحد فسجل للشراء 48.18 جنيه وللبيع 52.30.

محليًا، استقر الدينار الكويتي أمام الجنيه في بنك بلوم وبنك التنمية الصناعية، مقابل تراجعه في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري.