«تنسيقية الأحزاب»: نحترم قرارات «الوطنية للانتخابات» الخاصة بإعلان النتائج

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، مؤتمرها الختامي الخاص بمتابعة إجراءات تصويت انتخابات الشيوخ.وقال كريم عبدالعاطي، المتحدث الرسمي، إن التنسيقية ستحترم قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بإعلان النتائج، ولن تدلي بالمؤشرات الأولية التي وصلت إليها من فرق المتابعة المنتشرة بالجمهورية.وقال محمد عمارة، عضو التنسيقية والمرشح لمقعد النواب على القائمة الوطنية «من أجل مصر»، قطاع الجيزة والصعيد، إن كثافة الناخبين أمام اللجان تعبر عن إرادة المصريين وعزيمتهم القوية، وتوجه بالتحية لأصحاب الهمم الذين لم يدخروا جهدا للمشاركة في التصويت، كما توجه بالشكر لشباب التنسيقية الذين يعملون على مدار الساعة خلف الكواليس لدعم زملائهم المرشحين ومتابعة سريان التصويت.وشكر محمود القط، مرشح التنسيقية على القائمة الوطنية «من أجل مصر» قطاع القاهرة ووسط الدلتا، الجيش والشرطة على مجهوداتهم المتواصلة في تأمين الانتخابات، وتسهيل إدلاء المواطنين بأصواتهم، وكذلك مجهودات وزارة الصحة في فرض الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار عدوى كورونا، وشكر كذلك غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمركز الإعلامي على عملهما المستمر لمتابعة الانتخابات.وقال محمد عبدالعزيز، مدير غرفة العمليات المركزية، إن الإقبال على التصويت في اليوم الثاني فاق اليوم الأول بكثير، خصوصا مع انكسار الموجة الحارة.