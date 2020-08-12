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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد دعمها للعراق ورفضها للعدوان التركى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:59 م
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
محمد عمر
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أكد وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فؤاد محمد حسين رفضهما انتهاك تركيا لسيادة العراق والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من نظيره العراقي على خلفية الاعتداءات التركية ضد العراق.

واستعرض الوزيران العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، كما بحث الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحيته، قدم وزير الخارجية السعودي العزاء والمواساة للعراق الشقيق في الشهداء العسكريين العراقيين الذين سقطوا على إثر الاعتداء الذي قامت به القوات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية، وأكد الوزيران رفضهما لتلك الانتهاكات والمساس بأمن الدول العربية واستقرارها.

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