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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

فتاة التروسيكل: لازم مصر والرئيس السيسي يكونوا منصورين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:56 م
فتاة التروسيكل
فتاة التروسيكل
رباب الأهواني
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قالت مروة الجهلان، فتاة التروسيكل بالأقصر، إن هدفها من نقل الناخبين إلى مقار اللجان بالمجان خدمة للدولة التي منحتها الكثير: "زى ما الدولة وقفت جنبي وعطتنى حقي، أنا لازم أقف جنبها وأديها حقها، لازم بلدى تكون منصورة، والرئيس عبدالفتاح السيسى يكون منصور".

وشددت الجهلان، في اتصال هاتفي مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، على ضرورة أن يدعم الجميع الدولة ويساندها من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب المصري.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مساء الثلاثاء، عن انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في تمام التاسعة مساء، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.

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