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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعرف على توقيت الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:56 م
صلاح فوزي
صلاح فوزي
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور صلاح فوزي، استاذ القانون الدستوري، إن انتخابات مجلس الشيوخ شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، موضحًا أن الاقتراع انتهى في التاسعة مساء اليوم، وعلى الفور بدأت اللجان الفرعية في إجراء الحصر العددي للأصوات، وتوضيح عدد المقترعين والأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هناك عدة نصوص بالنسبة لمجلس الشيوخ وانعقاده، وبينها النص الخاص بأن دور الانعقاد يبدأ قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وتابع "ينعقد المجلس بقوة الدستور يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، حال عدم وجو دعوة للانعقاد من قبل، وبالتالي الاجتماع الأول يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر 2020 أو قبل ذلك حالة دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد".

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مساء الأربعاء، انتهاء التصويت في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، وغلق اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية في التاسعة مساءً مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي، وبدء عمليات الفرز في داخل اللجان.

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