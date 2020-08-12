مخزومي: البرلمان اللبناني لا يقوم بأي دور تشريعي أو رقابي (فيديو)

قال فراد مخزومي، عضو مجلس النواب اللبناني، إن البرلمان اللبناني يعمل لتشريع قوانين تسمح للحكومة بفعل ما تريد، مشيرًا إلى أن البرلمان اللبناني لا يقوم بأي دور تشريعي أو رقابي.وأضاف "مخزومي"، خلال لقائه ببرنامج "مدار الغد"، المذاع عبر فضائية "الغد"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب الحالي يجب أن تقتصر مدته إلى 3 سنوات فقط، مؤكدًا ضرورة إجراء انتخابات تشريعية العام المقبل.وأكمل: "نحن أمام جريمتين لا تغتفر أي منهما، أولاهما التدهور الاقتصادي والمالي الذي وصل إليه لبنان، والثانية انفجار مرفأ لبنان"، معقبًا: "يجب أن يكون هناك تحقيق دولي، لأننا لا نؤمن بمؤسسات الدولة الموجودة اليوم بلبنان".