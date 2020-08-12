استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في العراق

استهدفت عبوة تفجيرية، مساء اليوم الأربعاء، رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي قرب البطحاء في العراق.وأكد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع بالقرب من البطحاء غرب الناصرية، دون وقوع أي إصابات، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.وأشار المصدر ذاته إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة للجيش العراقي، أفاد في وقت سابق بأنه ودعمًا للقوات المسلحة العراقية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية على أماكن اختباء داعش في جبال حمرين بقضاء الشرقاط.