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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استهداف رتل للتحالف الدولي بعبوة ناسفة في العراق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:53 م
رتل التحالف الدولي
رتل التحالف الدولي
محمد عمر
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استهدفت عبوة تفجيرية، مساء اليوم الأربعاء، رتلا للدعم اللوجستي للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي قرب البطحاء في العراق.

وأكد مصدر أمني عراقي أن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي على الطريق السريع بالقرب من البطحاء غرب الناصرية، دون وقوع أي إصابات، وفق قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته.

وكان الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة للجيش العراقي، أفاد في وقت سابق بأنه ودعمًا للقوات المسلحة العراقية، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية على أماكن اختباء داعش في جبال حمرين بقضاء الشرقاط.

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