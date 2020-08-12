عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

يُقدم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور، عرضا بانوراميًا للمعرض الاستيعادي للفنان أحمد فؤاد سليم، عبر المنصة الإلكترونية للقطاع.يذكر أن المعرض الاستيعادي يضم ما يقرب من ثمانين عملًا فنيًا، يمثلون مراحل مختلفة من أعمال الفنان منذ الستينات وحتى رحيله.الفنان أحمد فؤاد سليم تولى العديد من المناصب الفنية، حيث عمل مستشارًا فنيًا بالمركز الثقافي التشيكوسلوفاكي 9 أعوام، ثم تولى إدارة مجمع الفنون قرابة الثلاثين عامًا حتى تولى إدارة متحف الفن المصري الحديث من عام 2005 وحتى وفاته.يُشار إلى أن معرض أحمد فؤاد سليم الاستعادي انطلق في الفترة بين 29 أكتوبر من عام 2019، وحتى 19 نوفمبر من العام نفسه، وذلك بمجمع الفنون فى قصر عائشة فهمي بالزمالك.