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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 27 ألف قطعة مستلزمات «فلاتر مياه» مجهولة المصدر بكفر الشيخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:53 م
فلاتر مياه
فلاتر مياه
عمرو الشامي
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ضبطت حملة مشتركة من مديرية التموين بكفر الشيخ وجهاز حماية المستهلك، اليوم الأربعاء، 27 ألفا و300 قطعة مستلزمات فلاتر مياه مجهولة المصدر ومقلدة داخل محل لتجميع فلاتر المياه بدون ترخيص، بمركز سيدي سالم، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاءت الحملة تحت إشراف وتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، وترأسها رجب نايل، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمد عبدالقوي، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ضمت في عضويتها كلا من رضا صلاح، بالرقابة التموينية، ورؤي العيسوي ومحمد لبيب، بالرقابة التجارية، وسعد أبوإسماعيل، بفرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.

وجري التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم رقم 12782 لسنة 2020 جنح مركز سيدى سالم، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

في سياق آخر، تمكنت الحملة أيضًا من ضبط 300 كجم آيس كريم، بدون أي بيانات نهائيًا، داخل مصنع لتصنيع الآيس كريم، بدائرة مركز دسوق، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2148 لسنة 2020 جنح أمن دولة مركز دسوق، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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