لأصحاب الدايت.. كالمارى محشى صحى ومغذى

يُعد اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.في السطور التالية نقدم طريقة عمل «الكالماري المحشي» بطريقة سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.المكونات:• 6 كالماري منظف• 2 كيس فيجبتار كنور حار• 100 جم سلامي او بسطرمة• 80 جم موتزاريلا• 1 كوب جبن رومي مبشورة• 1 بيضة• ½ كوب بقدونس مفروم• 14 كوب زيت• 2 فص ثوم• 1 فلفل أخضر شرائح• 1مكعب مرقة الدجاج• 1 كوب ماءطريقة التحضير:- يخلط الفيجيتار مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية البقدونس مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت ويخلط جميع المكونات جيدًا.- يحشى الكالماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والبقدونس المتبقي ويطهي لمدة دقيقة تقريبًا.- ثم يضاف الكالماري ويطهي حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبي قليلا.- يضاف كوب الماء ومرقة الدجاج ويخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى النضج.- يُقدم مع الصلصة فوق المكرونة بزيت الزيتون.