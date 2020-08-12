عمرو درويش: مصر كانت أمام عرس انتخابي ديمقراطي وحيادي

قال عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن انتخابات مجلس الشيوخ كان بمثابة تجربة رائعة، وخاصة في ظل المشاركة الإيجابية من قبل المواطنين على مدار الأيام الماضية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، أن هذه الانتخابات نموذج يحتذي به على إجراء انتخابات بشكل ديمقراطي وحيادى.ووجه الشكر للمرأة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين أدلوا بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، مضيفًا أن المواطن يري التصويت بانتخابات الشيوخ واجب واستحقاق وطني للوصول لمجلس الشيوخ وحالة الاستقرار.وأشار إلى أن محافظات الأقاليم والأرياف شهدت نسبة كبيرة من المشاركة والحشد، بجانب محافظات الدلتا، مضيفًا: "مصر كانت أمام عرس انتخابي، وإن شاء الله النتائج مرضية".