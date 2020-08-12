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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومى للطفولة» يتدخل لإنقاذ «الطفل الباكى» على مواقع التواصل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:35 م
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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وجهت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدعم الطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، بعد تداول فيديو له عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خوفه الشديد باكيا، من والدته التي طلبت منه عدم العودة إلى المنزل إلا بعد حصوله على مبلغ مالي يوميًا.

وأشارت "السنباطي" في بيان لها، إلى أنه تمت إحالة الواقعة إلى لجنة حماية الطفل وإحدى الجمعيات الشريكة وذلك لبحث حالة الطفل وتقديم الدعم اللازم له، حيث تبين أن الطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وأن الأب يقضي عقوبة الحبس وعلى أثر نشوء خلافات بين والدة الطفل وأسرة الأب تركا مسكنهما بمحافظة الجيزة وانتقلا للإقامة بمدينة حلوان، وأنه لا يوجد لهما مصدر دخل مما اضطر الأم لتشغيله لتلبية احتياجاتهما.

وأكدت أن أخصائية نجدة الطفل قامت على الفور بمقابلة الطفل بمحل سكنه، وإجراء بحث ودراسة حالته الاجتماعية.

وفى هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل لائق للطفل ووالدته فضلا عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بإلحاقه بالتعليم، حيث تبين أنه لم يسبق له الالتحاق بالتعليم الحكومي من قبل.

وأكدت أن منظومة حماية الطفل تعمل من أجل توفير سبل الدعم وإزالة الخطر عن الأطفال، مناشدة المواطنين التواصل على خط نجدة الطفل 16000 حال وجود انتهاك للأطفال أو تعريضهم للخطر، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق "الواتس آب" على الرقم التالي 01102121600، فضلا عن استمرار تلقي الشكاوى من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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