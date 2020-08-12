رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

بيومي فؤاد يعلق على رحيل رمضان صبحى: «مش هتقف عليك»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:23 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
محمد مجدي
طباعة
علّق الفنان «بيومي فؤاد» على رحيل رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز خلال تواجده في الاحتفالية الخاصة بافتتاح استاد النادي الأهلي.

وظهر بيومي في الاستاد ليعلّق على المبارة الاحتفالية وتحدث عن رحيل رمضان قائلًا:"رمضان صبحي مش معانا، رمضان صبحي يا جماعة في نادي بيراميدز، ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك".

واستكمل كلامه ساخرًا: "عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، حد ينسى عصام الحضري".

يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد، الأحد المقبل فى الساعة الثامنة مساء.

ويشارك فؤاد هذه الفترة بفيلم "الغسالة"، للنجم أحمد حاتم ومحمود حميدة، وهو العمل الذي انطلق عرضه في السينما بعيد الأضحى الماضي وحقق 9 ملايين جنيه.

موضوعات متعلقة

السيسى يؤكد قوة العلاقات بين مصر وجنوب السودان

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

حقيقة وفاة سناء شافع بكورونا

40 جنيهًا انخفاضًا فى أسعار الذهب اليوم في مصر

الصور

image description

بدء فرز «الشيوخ» في الهرم

image description

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

image description

انطلاق فرز أصوات «الشيوخ» في لجان الهرم

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتى».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزى من الانتحار؟

«الباشا شرب الويسكي في حذائها».. أسرار من حياة ميمي شكيب

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثان من فيلم «باب الحديد»

نجم الساعة

فرز الأصوات في «انتخابات الشيوخ»

منوعات

نتيجة الصف الثالث الثانوى الأزهرى برقم الجلوس فقط

«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

بوابة الأزهر للنتائج.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 برقم الجلوس

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

عرض بانورامي للمعرض الاستيعادي للفنان التشكيلي أحمد فؤاد سليم

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»