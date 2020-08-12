بيومي فؤاد يعلق على رحيل رمضان صبحى: «مش هتقف عليك»

علّق الفنان «بيومي فؤاد» على رحيل رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز خلال تواجده في الاحتفالية الخاصة بافتتاح استاد النادي الأهلي.وظهر بيومي في الاستاد ليعلّق على المبارة الاحتفالية وتحدث عن رحيل رمضان قائلًا:"رمضان صبحي مش معانا، رمضان صبحي يا جماعة في نادي بيراميدز، ألف مبروك يا رمضان وربنا يوفقك، وبجد يا ابني والله العظيم ربنا يوفقك".واستكمل كلامه ساخرًا: "عاوز أقولك وأقول لكل الأهلاوية وجمهور الأهلي محدش يزعل ومحدش يخاف مبتقفش على حد، حد ينسى عصام الحضري".يستضيف قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم النجم بيومى فؤاد، الأحد المقبل فى الساعة الثامنة مساء.ويشارك فؤاد هذه الفترة بفيلم "الغسالة"، للنجم أحمد حاتم ومحمود حميدة، وهو العمل الذي انطلق عرضه في السينما بعيد الأضحى الماضي وحقق 9 ملايين جنيه.