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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«التجاري الدولي» يشارك في إدارة أكبر عملية للتوريق بالسوق المصرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:21 م
التجاري الدولي
التجاري الدولي
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شارك البنك التجاري الدولي- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- في إدارة الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق المدعومة بمحفظة حقوق مالية مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات جنيه.

الإصدار الذي يعد الأكبر في السوق المصرية تم على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للأولي، و6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للثالثة بآجال تصل إلى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي.

وتولى البنك التجاري الدولي، بجانب بنوك الأهلي المصري، والعربي الإفريقي الدولي، والتعمير والإسكان مجتمعين دور المستشار المالي ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب، بينما شارك في الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية، وهي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطني الأهلي، والتجاري وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس.

وتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من طرح تلك السندات في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة، ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة ودعم خطط التنمية في مصر.

وتولى البنك التجاري الدولي دور أمين الحفظ، فيما تولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، بينما تولى دور المستشار القانوني لعملية التوريق مكتب الدريني وشركاه.

يذكر أن البنك التجاري الدولي يأتي في صدارة المؤسسات الوطنية الداعمة للمشروعات القومية التي تنفذها الحكومة حاليا في مختلف المجالات ومن بينها مشروعات البنية التحتية.

يشار إلى أن إتمام أكبر عملية توريق في تاريخ السوق المصرية تأتي تكليلًا للخبرات الطويلة التي يتمتع بها فريق التجاري الدولي في مجال إدارة سندات التوريق، كما تعكس أيضا الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا.

وأشار إلى أن عملية التوريق الأخيرة تمثل استمرارا لسلسة الصفقات الناجحة التي نفذها البنك ما يبرهن على قدرة فريق العمل على الاستفادة من كافة العوامل، ومواجهة التحديات على حد سواء لإتمام الصفقات بشكل ناجح.

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