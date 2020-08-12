«الخطيب» يشكر السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة وقياداتها، خلال كلمته في حفل افتتاح استاد الأهلى مساء الأربعاء، الذي يستضيف مباريات الفريق الأول لكرة القدم محليًّا وإفريقيًّا في الفترة المقبلة.وقال الخطيب: «أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة وقياداتها (جيش وشرطة) على دورهم الكبير لمصلحة البلد، والساعات التي نحن فيها اليوم لن تنسينا أن بلدنا مصر تمر بتحديات كبيرة، وعلينا جميعًا أن نقدم كل التحية والتقدير لمؤسسات الدولة جيش وشرطة، لمواجهتها التحديات بحكمة وقوة، وأشكر وزارة الإنتاج الحربي على استاد الأهلي، تلك المنشأة الكبيرة، وهنا لا بد أيضًا أن نتذكر الراحل الوزير محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، رحمه الله».