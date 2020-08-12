لينك موقع بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج 2020 لأخذ نتيجة الثانوية الأزهرية مباشرة

موقع بوابة الأزهر الإلكترونية ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، لينك الموقع الإلكتروني للنتائج للإطلاع عليها فور طرحها رسميًا.



اقرأ أيضا: اضغط هنا لمطالعة نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 بالتفصيل.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠، عقب الإعلان عنها وفور طرحها، يتم تسجيل الدخول عبر البوابة من خلال هذا الرابط:



وعلى صعيد آخر، قامت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بتحديد موعد امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية، بدءًا من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للاجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.



وأدي 50 ألفا و602 طالب امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020 للقسم الأدبي، من بينهم 34 ألفا و633 طالبة، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 25 ألفا 127 طالبا، من بينهم 18 ألف و29 طالبة، ووصل عدد لجان الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة في كافة المحافظات وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد " كوفيد -19" عالميًا.



جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وللحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠، عقب الإعلان عنها وفور طرحها، يتم تسجيل الدخول عبر البوابة من خلال هذا الرابط: azhar.eg/results.html ثم إدخال اسم الطالب في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها رقم الجلوس الخاص بالطالب.وعلى صعيد آخر، قامت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بتحديد موعد امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية، بدءًا من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للاجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.وأدي 50 ألفا و602 طالب امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020 للقسم الأدبي، من بينهم 34 ألفا و633 طالبة، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 25 ألفا 127 طالبا، من بينهم 18 ألف و29 طالبة، ووصل عدد لجان الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة في كافة المحافظات وذلك بالتزامن مع انتشار وباء كورونا المستجد " كوفيد -19" عالميًا.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، لينك الموقع الإلكتروني للنتائج للإطلاع عليها فور طرحها رسميًا.

يبحث عنه كثير من الطلاب وسطحالة من القلق والتوتر تنتاب الغالبية العظمي من طلاب الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ في هذة الأيام وذلك بعد أن أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أنه من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس لاعتماد النتيجة عبر البوابة الإلكترونية، كما ينتظر أولياء الأمور نتيجة الثانوية الأزهرية 2020، بفارغ الصبر عبر رابط نتيجة الثانوية الأزهرية كاملة على الموقع.