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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مايا مرسي تشيد بمشاركة المرأة في الانتخابات: توّجت «الشيوخ»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:57 م
مايا مرسي
مايا مرسي
محمد الشريف
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أشادت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بما شهدته انتخابات مجلس الشيوخ من
مشاركة قوية للمرأة المصرية بجميع المحافظات منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت على مدار يومي الاقتراع.

وصرحت مايا، قائلة: "المرأة المصرية كانت على عهدها مع الوطن وتوجت الانتخابات بمشاركتها القوية، متحدية حرارة الجو المرتفعة، وجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، وأدت واجبها ملتزمة بالإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي الفيروس، ولن ننسى المشاركة المتميزة للسيدات كبار السن ومن ذوى الإعاقة اللاتى لم تثنيهن أي معوقات عن أداء واجبهن، وستضاف مشاركة المرأة المصرية في هذه الانتخابات إلى سجل المشاركة المشرفة لها بجميع الاستحقاقات الدستورية السابقة التي شرفت مصر وأبهرت العالم".

وأكدت مايا: "أن مصر هى الكسبانة في الانتخابات بالصورة المشرفة التي ظهرت بها أمام العالم"، مثمنة الجهود المتميزة للهيئة الوطنية للانتخابات التى أظهرت الاستحقاق النيابي بهذه الصورة المشرفة.

وانتهت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وذلك عقب غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساءً، وبدأت عملية فرز الأصوات لتحديد أسماء المنتخبين في المجلس.

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