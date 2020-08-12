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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

دخول.. رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية فور الاعتماد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:36 م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور" رابط بوابة الأزهر الالكترونية للنتائج للاطلاع الرسمي على نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2020، والتى من المقرر أن يعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، غدًا الخميس في الثانية من ظهرًا، أسماء العشر الأوائل من كل شعبة، ونسبة النجاح، وتفاصيل إعلان موعد فتح باب التظلمات بالإضافة إلى موعد وجدول الدور الثانى، على أن يتم إتاحة النتيجة للطلاب فى تمام الخامسة والنصف على البوابة.

تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية

ولمعرفة النتيجة عبر رابط التطبيق الإلكتروني لابد من أتباع الخطوات الآتية:

اولًا: تسجيل الدخول عبر رابط تطبيق بوابة الأزهر الإلكترونية (اضغط هنا).

ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيا.

ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.

رابعًا: يضغط الطالب أو الطالبة على "سجل الآن".

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وتجدر الإشارة إلى أن 50 ألفا و602 طالب أدوا امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الحالي 2020 للقسم الأدبي، من بينهم 34 ألفا و633 طالبة، فيما بلغ عدد طلاب القسم العلمي 25 ألفا و127 طالبا، من بينهم 18 ألفا و29 طالبة، ووصل عدد لجان الثانوية الأزهرية 635 في كافة المحافظات.

وعلي صعيد آخر، من المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول في جامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، الذي من المقرر أن ينطلق يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للاجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

وفي السياق نفسه، حددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، وجود الممتحن بدون أى مرافق مع الالتزام بارتداء الكمامة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالميًا، بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، ومع كل منهم بطاقة الرقم القومى.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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