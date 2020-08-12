محافظ بورسعيد ومدير الأمن يشكران رجال الشرطة على تأمين الانتخابات

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد، خلال تفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ.وأشاد اللواء عادل الغضبان، بالدور الوطني لرجال الشرطة وحرصهم على توفير الأمن والأمان للمواطنين، ومواصلتهم للعمل ليلا ونهارا، ودورهم المشرف في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ والخروج بشكل مشرف ومنظم، خاصة في ظل الظروف الحالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأوضح المحافظ، أن رجال الشرطة يحرصون على توفير سبل الراحة والمساعدة للمواطنين، ويبدو ذلك واضحا في مساعدتهم لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة خلال الإدلاء بأصواتهم.