«أم البطل».. شريفة فاضل تشتكي عبر «الدستور»: «مفيش حد بيسأل عنى»

في هدوء تام تمكث الفنانة القديرة شريفة فاضل بين جدران منزلها تستأنس في وحدتها بصداقة نجلها الوحيد، لا يكسر حاجز صمتها غير صدى صوتها الذي تسمعه في أغانيها القديمة، تلك التي عبرت خلالها عن أحلام وطن بشخوصه وهمومه وأحلامه.في لحظات خريف العمر من حياتها، التقى «الدستور» الفنانة الكبيرة التي بدأت حديثها بصوت واهن يملؤه الأسى، قائلة «أيام وبعيشها خلاص كبرنا والحياة أصبحت مرهقة وتفتقد الروح».بتلك الكلمات الحزينة تطرقنا إلى سؤالها حول ما الذي تفعله خلال هذه الفترة، لتجيب «أحيا في صمت تام لا أتابع أى حدث أو أفعل شىيئا، كل الأمور فقدت متعتها والأشياء تخلت عن بهجتها لم يعد الغناء يطربني ولا التمثيل يجذبني هذه الفترة فلم يعد هناك أي جديد يسعدني، فقد فقدت شغف المتابعة ولا أعتقد أن هناك أملا لتقديم جديد من قبل صناع الحياة الفنية».وتابعت: «هذه الفترة تحديدًا أعيشها لأنني أتنفس فقط أو مثلما يقولون «عيشة والسلام» لم يعد هناك أمر يبسطني أو يسعدني ورغم أنني أعيش مع ابني لكن كل واحد في حاله».وبسؤالها عن أمنياتها خلال هذه الفترة، قالت «ماليش نفس لحاجة.. لم يعد هناك من يسأل عني من الزملاء أو الأصدقاء، لا أعلم إن نسوني أو تناسوني.. لكن المؤكد هو أنني أشعر بحالة عزلة شديدة».