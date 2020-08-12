رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرز أصوات الناخبين بـ«الشيوخ» في لجان الإسكندرية (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 م
فرز أصوات الناخبين
فرز أصوات الناخبين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
أغلقت، منذ قليل، لجان مدرسة اللواء محمد نجيب غرب الإسكندرية، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من عملية تصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وفرز المستشار هاني عاشور، نائب رئيس مجلس الدولة بالاسكندرية، الأصوات داخل اللجنة رقم 615 سيدات، لإظهار النتائج الأولية في عملية التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و51 ألف ناخب لهم حق التصويت طبقا لكشوفات اللجنة العليا للانتخابات، وهناك غرفة عمليات واحدة وهي اللجنة العامة مقرها استاد الإسكندرية، وتم الانتهاء من تجهيز 727 لجنة فرعية موزعة على أنحاء المحافظة بإشراف 727 قاضيا، بالإضافة إلى تخصيص لكل لجنة 5 موظفين من جهات مختلفة منها المحكمة والنيابة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.

وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.

موضوعات متعلقة

7 جنيهات ارتفاعًا في أسعار الذهب

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

السيسى يؤكد قوة العلاقات بين مصر وجنوب السودان

الصور

image description

توافد الناخبين على لجان إمبابة فى اليوم الثانى لانتخابات الشيوخ

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

الأهلي: رمضان صبحي أبلغنا برغبته في الانتقال لـ«بيراميدز»

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

«حددت موعد موتي».. كيف أنقذ «عوض والمهندس» آمال رمزي من الانتحار؟

ضحايا سيدة الشاشة العربية.. أسرار الحرب بين فاتن حمامة وشبيهاتها

أسرار رفض هند رستم تصوير جزء ثان من فيلم «باب الحديد»

«الراقصة والسياسة».. مواقف وطنية في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

نشرة التاسعة.. غلق لجان «الشيوخ» وتسجيل حالة اشتباه بكورونا

منوعات

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات

نتيجة الثانوية الأزهرية 2020.. الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج لمعرفة الدرجات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
قناوى
صفوت البياضي
كارثة لبنان صفارة إنذار لشعوب كثيرة
أحمد بهاء الدين شعبان
فى جذور المحنة اللبنانية (1)
ماجد حبته
نائبة بايدن
المزيد

الثقافة

مستشرقون وكاذبون فى مواجهة الافتراء على القرآن.. كتاب جديد يُفكّك منهجيات التفسير الاستشراقى

21 أغسطس.. «فن محوج» تقدم عرض مسرحية «أفزيا»

«الثقافة بين إيديك».. ناصر عراق يقرأ فصلا من رواية «اللوكاندة»

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية فى ساحة الأداء التمثيلى