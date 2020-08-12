فرز أصوات الناخبين بـ«الشيوخ» في لجان الإسكندرية (صور)

أغلقت، منذ قليل، لجان مدرسة اللواء محمد نجيب غرب الإسكندرية، صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الثاني من عملية تصويت انتخابات مجلس الشيوخ 2020.وفرز المستشار هاني عاشور، نائب رئيس مجلس الدولة بالاسكندرية، الأصوات داخل اللجنة رقم 615 سيدات، لإظهار النتائج الأولية في عملية التصويت.ويبلغ عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و51 ألف ناخب لهم حق التصويت طبقا لكشوفات اللجنة العليا للانتخابات، وهناك غرفة عمليات واحدة وهي اللجنة العامة مقرها استاد الإسكندرية، وتم الانتهاء من تجهيز 727 لجنة فرعية موزعة على أنحاء المحافظة بإشراف 727 قاضيا، بالإضافة إلى تخصيص لكل لجنة 5 موظفين من جهات مختلفة منها المحكمة والنيابة وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والشباب والرياضة ومحافظة الإسكندرية.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.