المسمارى: تكليف القوات المسلحة بمهام معينة لطرد الغزاة

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، إنهم اتخذوا كل التدابير اللازمة لمواجهة أي تطور شرق مدينة مصراتة.وأوضح "المسماري" خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من بنغازي، أنه تم تكليف القوات المسلحة بمختلف صنوفها بمهام معينة ضمن مهام تحرير ليبيا من الغزاة والميليشيات.وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي: "عقد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر عدة اجتماعات مع قادة الجيش بالخصوص لرفع الجاهزية والروح القتالية والاستعداد".يذكر أن الجيش الليبي احتفل أمس في القاهرة بذكرى تأسيسه وسط حضور كبير لقادة الجيش مؤكدين تمسكهم بمحاربة الإرهاب وطرد الأجانب، ومشيدين بدور مصر في دعم الشعب والجيش الليبي.