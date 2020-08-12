غيرة رؤساء.. وزير سابق يكشف سر غياب «الشيوخ» لعقود طويلة

كشف حلمي النميم، وزير الثقافة السابق، سبب غياب مجلس الشيوخ خلال العقود الماضي وتحديدًا منذ سبعينيات القرن الماضي.وقال النمنم، خلال حواره مع نشأت الديهي، مقدم برنامج المشهد، المذاع عبر قناة "TeN"، إن الرئيس الراحل أنور السادات، لم يكن يحب أن تتواجد المؤسسات التي تذكّره بالحقبة الملكية السابقة لعام 1952.واستطرد أن السادات قرر تغيير مسمى مجلس الشيوخ إلى "الشورى"، مستنكرًا ذلك التغيير بحيث إن التعريف السياسي والقانوني للمصطلح الأخير يدل على أنه مجلس استشاري قراراته غير ملزمة.أضاف الوزير السابق أن الواقع يقرر بأن مجلس الشيوخ له دور مهم منذ إنشائه، مشددًا على أن الدولة المصرية تستعيد هذه المسيرة من جديد.يشار إلى أنه بموجب استفتاء إبريل 1979، عقب إصدار دستور 1971، في عهد الرئيس السادات، والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية.