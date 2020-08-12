كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات





اقرأ أيضا:



وتبدأ امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، وينطلق بداية من يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

لمعرفة النتيجة عبر بوابة الأزهر لابد من اتباع الخطوات الآتية:أولًا: تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الأزهر.ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيا.ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.رابعًا: يضغط الطالب أو الطالبة على «سجل الآن».