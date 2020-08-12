كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:27 م
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع «الدستور» كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠ عبر بوابة الأزهر بالدرجات فور الإعلان عنها، حيث أعلن الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، عقد مؤتمرًا صحفيًا الخميس لاعتماد النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.
كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٠
لمعرفة النتيجة عبر بوابة الأزهر لابد من اتباع الخطوات الآتية:
أولًا: تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الأزهر.
ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيا.
ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.
رابعًا: يضغط الطالب أو الطالبة على «سجل الآن».
وتبدأ امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، وينطلق بداية من يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
أولًا: تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الأزهر.
ثانيًا: يكتب الطالب اسمه رباعيا.
ثالثًا: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به في الخانة المحددة.
رابعًا: يضغط الطالب أو الطالبة على «سجل الآن».
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وتبدأ امتحانات الدور الثاني في قطاع المعاهد الأزهرية من يوم 12 سبتمبر المقبل، تمهيدًا لإعلان تنسيق القبول بجامعة الأزهر للعام الدراسي المقبل 2020-2021، وينطلق بداية من يوم 17 أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة من وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.