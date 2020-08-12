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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائرى يدمر 3 مخابئ للإرهابيين و5 قنابل

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:04 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن كشف وتدمير 3 مخابئ للجماعات الإرهابية و5 قنابل في ولايات بومرداس والشلف والمدية (شمال) خلال الفترة من 5 إلى 11 أغسطس الجاري.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة مخابئ للجماعات الإرهابية وخمس قنابل تقليدية الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من بومرداس والشلف والمدية".

وأضاف البيان أن حرس السواحل تمكنوا من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 132 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من تلمسان وعين تموشنت (شمال غرب) والشلف (شمال) وسكيكدة وعنابة والطارف شمال شرق.

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