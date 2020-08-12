توافد الناخبين في أسوان على لجان «الشيوخ» (صور)

توافد عدد من ناخبي أسوان على لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، مساء اليوم.وتضمنت الإجراءات الاحترازية والوقائية بمقر لجان مدرسة أبطال أكتوبر الابتدائية المشتركة، ووضع لافتات توضح كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد.وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج، اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح أمس الثلاثاء، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.