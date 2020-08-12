مندوب الصحة: لا وجود لحالات كورونا فى انتخابات الشيوخ

أكد الدكتور وليد المعصراوى، مدير إدارة صحة البيئة بمنطقة غرب القاهرة، ومندوب وزارة الصحة لانتخابات الشيوخ فى دائرة قصر النيل، أن العملية الانتخابية مرت بسلام دون ظهور أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بفضل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة بجميع اللجان الانتخابية، من توزيع كمامات مجانية على الناخبين، وتوفير كحول أمام كل لجنة، بجانب البوابات المعقمة.وعن مشاركة الوزارة فى العملية الانتخابية، عبّر "المعصراوى" عن سعادته من انتهاء العملية الانتخابية بنجاح وسلاسة، دون وقوع أى إصابات بين الناخبين، وتعتبر هذه هى المرة الأولى التى يتواجد فيها مندوب لوزارة الصحة فى الاستحقاقات الدستورية، بسبب ظروف فيروس كورونا.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.