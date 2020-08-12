حمدوك: الشعب السوداني أمامه تحديات كثيرة ونأمل في وقف الاقتتال

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أن الشعب السوداني أمامه تحديات كثيرة، معربا عن أمله في وقف الاقتتال وتحقيق السلام في السودان، قائلا: "نحن في الحكومة الانتقالية نتمتع بشفافية تامة تجاه الشعب".وأشاد حمدوك خلال مشاركته في الاجتماع الثامن لأصدقاء السودان، الذي استضافته المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بالخطوات التي تم اتخاذها في بلاده على الصعيد السياسي منها "مرحلة تشكيل الحكومة الانتقالية والإعلان عن بطاقة الدستور"، مشيرا إلى أن هناك إجراءات تتم حاليا وخطوات من أجل الإصلاح والتغيير، والتقدم الذي تم إحرازه في مجالات عدة كحرية التعبير عن الرأي وقطاع الأمن.وحول رفع اسم السوادان في الأمم المتحدة عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب، قال: "هذه المسألة نقدرها وهذه الخطوات أثبتت النجاح، وهذا يبرر أهمية التعاون وخلق فرص لتحقيق السلام الشامل والعادل".