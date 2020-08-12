شيري مجدي تنهار: «محتاجة شغل ومش عاوزة أمشي شمال»

ظهرت الفنانة شيري مجدي، في حالة انهيار شديد، من خلال فيديو بثته عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك".وقالت شيري، خلال الفيديو: «أنا في ضيقة كبيرة أوي، بقالي 4 شهور ومحتاجة الناس تقف جنبي، واللي كلمته محدش حاول يساعدني، أنا يتيمة ومفيش أي شغل نهائي الفترة دي».وتابعت: «أنا مش عايزة أكون شمال مش عايزة حد يجبرني على حاجة، أنا بس بطلب المساعدة، أنا مش عايزة أكون كده، أنا محتاجة شغل بس يكون مع ناس محترماني مش بتشفق عليا».وشاركت شيري، خلال الفترة الماضية وتحديدًا في رمضان 2020 بأدوار بسيطة في كل من «فرصة ثانية» مع ياسمين صبري و«رجالة البيت» مع أكرم حسني، وقبلها بعامين «طلعت روحي» مع إنجي وجدان.