آسر ياسين يقدم النسخة العربية من «Suits»



ووافق آسر ياسين، بشكل مبدئى على تقديم جزء ثانٍ من مسلسله «فى كل أسبوع يوم جمعة»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا العام الماضى، مع منة شلبى وسوسن بدر، وعدد آخر من النجوم، حيث قدم دور «مضطرب نفسيًا».



وفتحت الجهة المنتجة خطوط تواصل مع «آسر» والمخرج محمد شاكر خضير، والنجمة منة شلبى والمؤلف إياد إبراهيم وورشته، ووافق جميع الأطراف بشكل مبدئى دون توقيع أى عقود بعد.



بدأ النجم آسر ياسين، خلال الأيام الماضية، الاستعداد لمسلسله الجديد الذى يعد النسخة العربية للمسلسل العالمى «Suits»، من أجل تقديمه لإحدى المنصات الإلكترونية، ويتعاون فيه مع المخرج خالد مرعى، فى أول أعماله بعد عودته للحياة الفنية.