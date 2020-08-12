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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتابع سير عملية التصويت بانتخابات الشيوخ (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:59 م
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
هدى الأمير
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تفقد محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، عددا من اللجان الانتخابية بالمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في يومها الثاني، والتي تجري على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 11 و12 أغسطس.

وشملت جولة محافظ الأقصر تفقد لجان مدرسة القرنة الابتدائية المشتركة، ولجان مدرسة كوم البعيرات الابتدائية، ولجنة الوحدة المحلية لقرية الأقالتة، ولجان مدرسة الضبعية الإعدادية بنات، حيث شهدت عدد من اللجان إقبالا كبيرا من الناخبين مع اقتراب انتهاء موعد التصويت.

وتابع المحافظ، خلال الجولة، إجراءات استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، كما تابع عمل الأطقم والفرق المسئولة عن أجهزة ومواد التعقيم والتطهير والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من السكرتير المساعد بالمحافظة، اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، العميد عمرو حسن، ورئيس مدينة القرنة، العميد علاء عبدالجابر، ومستشار المحافظة للمشروعات، المهندس أسعد مصطفى، وعدد من القيادات الأمنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يذكر أن عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 833557 ناخبا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم
المستشار مصطفى ألهم

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