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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

التخطيط: 106 مليار جنيه لاستكمال المشروع القومى لمترو الأنفاق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:51 م
هالة السعيد وزيرة
هالة السعيد وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستهدف الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع القومى لمد وتوسعة مترو الأنفاق بخطوطه الأربعة خلال أربعة سنوات على أقصى تقدير، بتكلفة إجمالية قدرها 106 مليار جنيه، وذلك فى إطار توجيهات رئاسية بالإسراع فى تنفيذ المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المحددة وحل أى معوقات قد تواجهها.

ولفتت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، إلى أنه تم رصد مخصصات قدرها 70 مليار جنيه لاستكمال أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق "ميدان الرماية الملك الصالح مدينة نصر"، والتى من المقرر الانتهاء منها بنهاية أغسطس 2024، موضحة أن المشروع يتضمن مد مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع من المحطة التبادلية بجوار الورشة غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم، حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو.

وأضافت الوزارة، أن حجم المخصصات التى رصدت للخط الرابع خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت مليارى دولار، أنفق منها 400 مليون جنيه فقط حتى نهاية ديسمبر الماضى، بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 25%.

وفى سياق متصل، أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق خط الثورة عتبة إمبابة مطار القاهرة، بتكلفة إجمالية قدرها 36 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية لمترو الأنفاق، ومن المقرر أن تنتهى أعمال المشروع بنهاية شهر أغسطس 2023.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالى أطوال المرحلة المستهدفة من الخط الثالث لمترو الأنفاق تبلغ حوالى 17.7 كم، وإجمالى 15 محطة، لافتة إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للخط الثالث خلال العام المالى الماضى 2019-2020 بلغت 2.1مليار جنيه، أنفق منها 1.9 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالى سنوى بلغ 90%.

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