أحمد موسى: مشاركة الشباب في انتخابات «الشيوخ» ردًا على اهتمام الدولة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ، هو رد منهم على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بهم، مردفا: "الشباب حسوا باهتمام وردوا الاهتمام في الصندوق الانتخابي".وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حصل اهتمام كبير من الرئيس بشباب مصر، اهتمام لم يحصل من قبل، سابقا كان الرئيس يلتقي مع شباب الجامعات، وكل جامعة ترسل كام واحد، أما الآن تدشن مؤتمرات الشباب، والشباب موجودة في مناصب قيادية، نواب محافظين ومحافظين".وعرض موسى، صورا لمشاركة الشباب في الانتخابات من شمال سيناء، معقبا: "هذه الصورة ترد على كل الأكاذيب، حول شمال سيناء".وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.