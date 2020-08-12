حلمي النمنم: مصر من أوائل الدول في مجال الديمقراطية

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، إن مجلس الشيوخ ليس حديث العهد في مصر، وكان موجودًا وانتهى في الستينات وقدم إنجازات مهمة جدًا وقتها.وأضاف خلال حواره في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية ten: "نحن نستعيد هذه المسيرة وما يحدث هو واجب وطني وهذه مسألة لا يوجد فيها هزار"، مؤكدًا أن من يتكلم عن مصر وينتقد انتخابات الشيوخ فلا يستحق الرد عليه.وأكد أنه في المسألة الديمقراطية، فمصر من أول دول العالم في مجال الديمقراطية، فالشعب المصري في مايو 1805 ذهب للقلعة وأنزلوا الوالي العثماني خورشيد باشا، وقال لهم إنه معين من قبل الولي العثماني ولن يعزله مجموعة من الفلاحين، ليأتي الرد له: "من حق الفلاحين شرعًا أن يعزلوك ويعزلوا السلطان نفسه"، وحاصروا القلعة لمدة 40 يوما ونزل الوالي واختار محمد علي.