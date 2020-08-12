سيلفي لراعي «إنجيلية الشرقية» أثناء الإدلاء بصوته في «الشيوخ»

أدلى القس الدكتور وائل نشأت، راعى الطائفة الإنجيلية بمحافظة الشرقية، بصوته الإنتخابى بمقر لجنته الإنتخابية بمقر لجنته الانتخابية رقم 45 بمقر النقابة العمالية بمدينة الزقازيق.وخلال الإدلاء بصوته الانتخابي، أكد راعي الطائفة الإنجيلية أن المشاركة في انتخابات الشيوخ واجب دينى ووطني مفروض على جميع الأهالي، للمشاركة في مصير البلاد لاستكمال مسيرة الإصلاح.يُشار إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية يبلغ 4 ملايين و407 ألف و747 ناخب وناخبة، يُدلون بأصواتهم أمام 996 مركز انتخابي، تتسع لـ 1163 لجنة فرعية.وتشهد انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية تنافس 47 مرشحًا، بينهم 5 سيدات، للفوز بـ7 مقاعد بالنظام الفردي، بالإضافة إلى قائمة وحيدة هي القائمة الوطنية "من أجل مصر".وانطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة 9 مساء الإثنين، بينما تنطلق الانتخابات في الداخل اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.