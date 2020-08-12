النائب العام يهنئ رئيس محكمة النقض بمنصبه الجديد

التقى النائب العام المستشار حماده الصاوي، الأربعاء، المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد أن أدى اليمين القانونية لمباشرة مهام منصبه اليوم؛ لتهنئته بتولي المنصب القضائي الرفيع، داعيًا المولى عز وجلَّ بالتوفيق والسداد.وأكدا خلال اللقاء سمو الرسالة التي يؤديها القضاء العادي بشعبتَيْه، وضرورةَ دوام استمرار التعاون المثمر فيما بينهما، وذلك في سبيل تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين كافة.